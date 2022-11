Sono in vendita i biglietti per la gara di domenica 27 novembre (inizio alle 15) allo stadio Sinigaglia tra Como e Bari. Un match di cartello per i lariani, reduci dal pari in trasferta allo stadio Marassi (1-1 con il Genoa). Per quella data la capienza dello stadio rimarrà quella attuale.

Il sindaco Alessandro Rapinese ha intanto annunciato che, in accordo con la Prefettura, il 28 novembre è previsto il sopralluogo per far salire la disponibilità dell’impianto a 6.800 posti. Per il confronto con i pugliesi, dunque, non ci saranno variazioni.