Violento episodio ieri sera attorno alle 21.30 a Cirimido. Un 24enne è stato aggredito e colpito con un coltello, sembra dalle prime ricostruzioni in un tentativo di rapina. Il giovane è stato ferito in maniera grave, anche se fortunatamente non è in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri della compagnia di Cantù per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

L’aggressione è avvenuta in via Vittorio Veneto. Il 24enne, originario del Marocco e residente a Fenegrò, sarebbe stato avvicinato da un uomo che avrebbe cercato di rapinarlo del portafoglio. Il giovane avrebbe reagito e nella concitazione sarebbe stato colpito all’addome con un coltello. L’aggressore sarebbe poi fuggito, mentre l’uomo ferito è riuscito a raggiungere una pizzeria vicina e a chiedere aiuto.

I gestori del locale hanno chiamato i soccorsi. A Cirimido sono intervenute l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa, oltre ai carabinieri della compagnia di Cantù. Il 24enne è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna. Seria la ferita all’addome, anche se fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita.

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire esattamente la dinamica dell’aggressione e individuare il responsabile.