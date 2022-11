Impianti sportivi cittadini, un milione di euro da Regione Lombardia per la riqualificazione della struttura sportivo di via Spartaco. Il costo complessivo per la struttura è pari a 2 milioni e 350mila euro.

Progetto per impianto via Spartaco

Il progetto prevede la riqualificazione della palazzina che ospita gli spogliatoi, tre per le squadre e uno per l’arbitro. Il progetto prevede ancora una sala riunioni e una piccola zona ristoro. All’esterno campi per le attività sportive, un campo da calcio a 11 in erba naturale e un campo a sette in terra battuta.

Nei giorni scorsi intanto era arrivato il via libera anche per la riqualificazione del Campo Coni in via Canturina e del compendio sportivo di via Longoni. Entrambi gli interventi rientrano nell’ambito dei fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per un totale di oltre 2 milioni di euro, di cui un milione e 734mila euro per il Campo Coni e 766mila euro per l’impianto di via Longoni.

Nel dettaglio gli interventi – per quanto riguarda il campo Coni – riguardano la riqualificazione della palazzina degli spogliatoi, la palestra che sarà ampliata e il rifacimento della copertura della tribuna.

Nel caso dell’impianto sportivo di via Longoni i lavori riguarderanno la costruzione di nuovi campi per il padel, nuovi spogliatoi a servizio del rugby e uno skate park.