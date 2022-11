Investito, il 9 novembre scorso mentre attraversava la strada in via Dante, è morto dopo una settimana un 74enne comasco. L’uomo era ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Sant’Anna, dove era stato trasportato d’urgenza dopo l’incidente.

La vittima, Domenico Tangherloni, 74 anni, attorno alle 20.30 del 9 novembre scorso era a piedi, da solo a poca distanza dall’incrocio tra via Dante e via don Guanella quando è stato travolto da un’auto.

Al momento dell’incidente era buio e cadeva una pioggia battente. L’automobilista avrebbe detto di non aver neppure visto il pedone. L’impatto è stato violentissimo. Il conducente della vettura si è fermato e ha chiamato il 112.

Per i soccorsi sono intervenute l’automedica e l’ambulanza. Il 74enne è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Anna.

Ieri sera purtroppo la notizia della morte dell’uomo. La procura di Como ha disposto l’autopsia. Per i rilievi dell’incidente erano intervenuti gli agenti della polizia locale di Como, che stanno ricostruendo la dinamica del tragico schianto.