Un intero weekend di stop al traffico a Colonno sulla Statale Regina, il prossimo 26 e 27 novembre. Il provvedimento nell’ambito dei lavori per la realizzazione della variante della Tremezzina. E’ la decisione emersa dopo una nuova seduta del Tavolo di Coordinamento presieduto da Prefettura e Provincia di Como. All’ordine del giorno la richiesta di ANAS di calendarizzare la chiusura per un paio di giorni della circolazione all’altezza di Colonno. Richiesta dovuta ad alcuni interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa. Operazioni che devono essere eseguite senza rischi per automobilisti e pedoni. Per questo motivo è necessario lo stop della viabilità.

Attualmente nel cantiere per la realizzazione della Variante sono in corso lavori di scavo della galleria e la stabilizzazione delle pareti rocciosa in prossimità della cascata delle Camogge. Quest’ultima lavorazione, in particolare, è iniziata ai primi di novembre e già prevedeva brevi chiusure di 20 minuti per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni. Durante la pulizia del versante, però, sono emerse delle zone con massi di elevate dimensioni molto instabili per la cui rimozione ANAS necessita la chiusura al traffico della zona. Sempre per ragioni di sicurezza le attività di scavo della galleria con microcariche esplosive sono per ora sospese.



La chiusura inizialmente ipotizzata per il prossimo weekend, quello del 19-20 novembre. Un’opzione ritenuta difficile da attuare con poco preavviso dal territorio. Dopo la riunione odierna si è deciso di slittare di una settimana. Per la precisione la chiusura scatterà da venerdì 25 novembre alle 22.30 a lunedì 28 novembre alle 5.30.

Anas emetterà poi un’ordinanza per la circolazione. Navigazione e ASF sono già al lavoro per mettere a punto un piano di mobilità alternativa per il weekend scelto la cui presentazione è prevista per lunedì 21 novembre.