Colpo nella notte nella farmacia di piazza Camerlata a Como, arrestati dalla polizia due giovanissimi, uno minorenne. Poco dopo l’una è scattato il sistema d’allarme del locale per un’incursione. In pochi minuti, a Camerlata sono intervenute le volanti della polizia di Stato. Gli agenti hanno intercettato un primo sospettato che, alla vista delle forze dell’ordine ha provato a scappare a piedi. E’ stato inseguito e fermato in via Turati mentre scavalcava l’ingresso di un giardinetto. Quando è stato bloccato ha cercato di divincolarsi ed è nata una colluttazione con un poliziotto, colpito con calci e pugni. L’agente ha comunque bloccato il sospettato. Nel frattempo, i colleghi sono entrati nella farmacia dove hanno trovato un secondo ladro, fermato mentre cercava di scappare dalla finestra.

I due sono stati portati in questura. Hanno dichiarato di essere minorenni ma dagli accertamenti è emerso che uno dei due, tunisino senza fissa dimora, aveva già compiuto i 18 anni. Minorenne il complice di origine marocchina. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Il maggiorenne è stato accusato anche di lesioni per aver ferito il poliziotto, che ha una prognosi di 7 giorni e di dichiarazione di false generalità. Processato con rito direttissimo, il maggiorenne ha chiesto i termini a difesa.

Udienza aggiornata al 18 gennaio e nell’attesa ha il divieto di dimora a Como ed è stato accompagnato al centro per i rimpatri di Torino. Il minore è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza.