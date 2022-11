Como e Cernobbio non hanno ancora presentato in prefettura il piano straordinario per la viabilità e quello per la sicurezza in vista degli eventi di Natale, al via tra meno di dieci giorni nel capoluogo. I documenti dovranno essere vagliati dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che potrebbe chiedere eventuali integrazioni. I tempi sono dunque strettissimi per scongiurare l’incubo caos sulle strade della città e dei paesi circostanti, fino alla statale Regina.

Le richieste del prefetto

Il prefetto ieri ha convocato i Comuni di Como e Cernobbio. “Al momento non hanno ancora presentato né il piano di sicurezza né quello straordinario per la viabilità – spiega Andrea Polichetti – Stanno lavorano e venerdì è in programma un incontro, ma non hanno depositato nulla e abbiamo bisogno dei documenti che dovranno poi essere valutati nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”. “Ho richiesto un piano che sia in grado di assicurare una viabilità ordinata – dice ancora il prefetto – Il Comitato deve valutare documenti precisi, comprese previsioni di afflusso di persone e veicoli, interventi per ridurre l’impatto sulla viabilità, intese con le aziende del trasporto pubblico per incrementare i servizi. Sono tutti elementi che devono essere inseriti in una pianificazione”.

Il Comitato per l’ordine e la sicurezza

La prossima settimana sarà decisiva per capire se i piani saranno giudicati adeguati dalla prefettura e dal Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico. Gli interventi dovranno essere approvati e messi in atto entro il 26, quando è previsto l’avvio di Natale a Como.

Regina e autostrada

Nello stesso fine settimana sarà chiusa la statale Regina per i lavori della variante della Tremezzina. “Era uno stop imprevedibile, gli imprevisti in una lavorazione di questo tipo sono dietro l’angolo – spiega Polichetti – Si tratterà si uno stop limitato nel tempo e stiamo già lavorando, anche con il trasporto pubblico, per ridurre il più possibile i disagi”.

Fino al primo dicembre infine saranno aperti i cantieri sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. “Sono lavori per la messa in sicurezza e l’adeguamento delle gallerie ed è importante che siano completati prima possibile – conclude il prefetto di Como – Saranno comunque interrotti in vista della fase clou degli spostamenti per il periodo natalizio”.