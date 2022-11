Giusy Versace è il commissario comasco di Azione. A lei spetta il compito di traghettare il neonato partito di Calenda verso il primo congresso provinciale, che eleggerà il segretario comasco.

Atleta paralimpica di livello internazionale, scrittrice e conduttrice televisiva, figlia del cugino di Santo e Donatella Versace, Giusy Versace è stata eletta nel 2013 alla Camera tra le fila di Forza Italia, per poi passare al gruppo misto e aderire successivamente al partito di Calenda, per il quale è diventata senatrice alle ultime elezioni politiche (circoscrizione Lombardia).

“Ho accettato questo incarico per senso di responsabilità e per ridare al territorio comasco quanto dato a me in campagna elettorale – commenta Giusy Versace -. Ci sarà la massima disponibilità da parte mia per un ascolto profondo al fine di ridare alla provincia di Como un segretario eletto dagli iscritti, a cui è giusto dare voce e rappresentanza, e che organizzi i lavori sul territorio. Non dimentichiamoci inoltre che le regionali sono dietro l’angolo – prosegue il commissario provinciale di Azione – Durante le scorse elezioni la Provincia si è dimostrata pronta e compatta e lavorerò per aiutare a creare ancora più sinergie, promuovere iniziative nei territori per dare loro maggiore forza, formando in questi mesi che ci separano dal congresso una squadra ancora più coesa e vincente”, conclude Versace.