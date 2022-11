Incidente nel primo pomeriggio di oggi in Napoleona a Como, con pesanti ripercussioni sul traffico. In salita, prima dell’incrocio con via Teresa Rimoldi, poco prima delle 15 si sono scontrate una vettura ed un furgone. Una persona è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarla dall’abitacolo.

La viabilità in uscita città ha subito forti rallentamenti, con conseguenze sul flusso in tangenziale, con lunghe code. La polizia locale ha provveduto a deviare i mezzi in via Rimoldi. La situazione è tornata alla normalità verso le 16.30, con la riapertura delle carreggiate.