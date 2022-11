“I lavori devono essere per quanto possibile programmati e annunciati in anticipo, utilizzando anche il portale luceverde, che funziona e permette di ridurre disagi e sovrapposizione. I singoli gestori delle strade devono avere l’attenzione di inserire sempre date e modalità dei cantieri”.

Il presidente dell’Aci Como Enrico Gelpi rinnova l’invito a utilizzare tutti i messi a disposizione per contribuire a ridurre il caos sulle strade. “Ci sono lavori urgenti che non possono essere previsti – dice – ma molti altri sono programmabili e d è fondamentale la massima collaborazione per ridurre i disagi”.

Dure sul tema del traffico intanto le parole di Elisabetta Patelli, presidente onoraria dei Verdi Lombardia. “La città di Como ha un traffico fuori misura per le sue capacità, che aumenta di anno in anno”, dice. “La mobilità dovrebbe essere governata, invece in questo caso viene lasciata a dinamiche selvagge e senza controllo e la situazione non può che peggiorare”, aggiunge.

“Siamo già nell’ordinario a un limite importante per l’impossibilità di assorbire tutti i veicoli in entrata – aggiunge Patelli – E’ naturale che se si aggiungono cantieri o eventi straordinari scoppia il bubbone. In realtà la malattia esiste sempre ed è una costante perché nessuno interviene in modo coraggioso. Il fenomeno non può che aumentare in queste condizioni e non possiamo che trovarci ad affrontare situazioni di emergenza”.