Intervento della polizia ieri sera a casa Nazareth, in via don Guanella a Como, per la segnalazione della presenza di un 46enne evaso dagli arresti domiciliari. Gli agenti delle volanti della questura di Como hanno fermato e identificato l’uomo, che ha provato a dire di essere in città per una visita medica, citando un medico risultato inesistente. Verificato che non aveva permessi per lasciare i domiciliari e che aveva già precedenti accuse di evasione, i poliziotti lo hanno arrestato. Processato con rito direttissimo, ha ottenuto nuovamente i domiciliari ed è stato accompagnato nell’abitazione in cui deve scontare la misura cautelare. Ha ricevuto inoltre il divieto di dimora a Como.