Balocchi a Cernobbio e Natale a Como. Via Milano chiusa al traffico in alcuni festivi e nei giorni “a rischio” per gli eventi di Natale a Como. E ancora girone cittadino e lungolago sorvegliati speciali con possibili chiusure straordinarie. Potenziato il trasporto pubblico locale e la navigazione. Tra le ipotesi sono presenti anche misure che riguardano le strade che collegano i comuni di Como e Cernobbio. E’ il caso di via per Cernobbio che potrebbe diventare a senso unico. “In caso di emergenza siamo pronti a chiudere alcune strade consapevoli di prendere anche decisioni impopolari”, dice l’assessore alla Mobilità del Comune di Como, Enrico Colombo che sulle misure viabilistiche però non si sbilancia.

Balocchi a Cernobbio e Natale a Como, le ipotesi

Obiettivo dunque scongiurare il blocco del traffico nel periodo di Natale. Gli eventi in programma sono in concomitanza. Le manifestazioni nel capoluogo lariano si aggiungeranno alla Città dei Balocchi. La manifestazione per la prima volta è stata spostata nel paese confinante. Una situazione che rischia di mandare in tilt la viabilità sul territorio e sulla statale Regina.

I provvedimenti del piano del traffico per gli eventi di Natale – discussi questa mattina durante l’incontro a Palazzo Cernezzi tra i due comuni assieme ai rappresentanti del trasporto pubblico locale – saranno resi noti nella giornata di lunedì, con un comunicato congiunto delle due amministrazioni. I documenti, poi, dovranno essere vagliati dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che potrebbe chiedere eventuali integrazioni.

I tempi sono dunque strettissimi per scongiurare l’incubo caos sulle strade della città e dei paesi circostanti, fino alla statale Regina.

Il prefetto mercoledì ha convocato entrambi i Comuni di Como e Cernobbio. Inoltre – occorre ricordare – che agli eventi di Natale nelle due città confinanti si aggiungono tre partire del calcio Como nei fine settimana da bollino nero per il capoluogo lariano e i paesi limitrofi: 27 novembre, 11 dicembre e 26 dicembre. Per queste giornate i bus saranno impegnati nel trasporto dei tifosi e quindi non è possibile prevederne di aggiuntivi.

La prossima settimana sarà decisiva per capire se i piani saranno giudicati adeguati dalla prefettura e dal Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico. Gli interventi dovranno essere approvati e messi in atto entro il 26 novembre, quando è previsto l’avvio di Natale a Como.