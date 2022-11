Chi lo conosceva di persona, chi solamente attraverso i racconti di parenti e conoscenti. A due giorni dalla data fissata per la beatificazione, a Ronago (in provincia di Como) in molti ricordano padre Giuseppe Ambrosoli, medico e missionario comboniano che ha dedicato la vita ad aiutare il prossimo. Padre Giuseppe Ambrosoli, fondatore di un ospedale, ha formato medici e infermieri e, soprattutto, ha salvato vite in Africa. Nato a Ronago nel 1923 domenica 20 novembre a Kalongo sarà beato. In suo nome è stata costituita nel 1998 la Fondazione Ambrosoli che sostiene l’ospedale e la scuola di ostetricia e lavora seguendo i valori di dedizione, professionalità e partecipazione sempre messi in pratica dal medico della carità. Le celebrazioni, rimandate a causa della pandemia, si svolgeranno, domenica. Papa Francesco ha delegato a presiedere la santa messa di beatificazione il Nunzio Apostolico in Uganda, l’arcivescovo monsignor Luigi Bianco.

Nella stessa giornata, Solennità di Cristo Re, il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, presiederà la messa di ringraziamento alle ore 17, in Cattedrale. Celebrazione che sarà trasmessa in diretta su Etv, preceduta a partire dalle 16.30 da un approfondimento sulla vita e l’opera di Padre Ambrosoli.