Un albero in memoria di Gaetano Banfi. Uno spazio di incontro intitolato al 22enne di Rebbio scomparso nell’ottobre del 2019 in seguito ad un incidente stradale avvenuto in un tratto buio di strada che congiunge via Pasquale Paoli a via Clemente XIII a Como. Il ragazzo era stato investito da un’auto ed era rimasto a terra in condizioni disperate.

E proprio nel quartiere di Rebbio, in via Giussani, oggi è stato inaugurato l’albero di Gae. “La sua storia è diventata un emblema per tutte le persone che sono vittime di sofferenze e ferite”. E’ stato ribadito oggi.



Un ulivo e una panchina dove sedersi, un luogo aperto a tutti dove incontrarsi e ascoltarsi e parlarsi. Il progetto è scaturito dallo scambio di riflessioni tra cittadini e organizzazioni di Rebbio ed è stato realizzato grazie al contributo della Coop e dei suoi clienti.