Un’altra settimana di chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso.

Lunedì 21, mercoledì 23 e venerdì 25 novembre, per consentire attività di ispezione delle gallerie, saranno chiusi il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso la Svizzera, e quello compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la tangenziale di Como, verso Lainate, dalle 22 alle 5. Di conseguenza, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Per consentire il transito di trasporti eccezionali, la società annuncia chiusure anche nelle notti di martedì e giovedì.

In alternativa, per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, gli automobilisti, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno seguire le indicazioni sulla strada provinciale 17, percorrere via San Fermo della Battaglia e via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina, per un totale di circa otto chilometri. I conducenti dei mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno percorrere via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona e via Innocenzo XI, fino a raggiungere la dogana.