Il Canton Ticino aderisce alla campagna mondiale contro la violenza di genere.

Dal 25 novembre al 10 dicembre

A partire dal 25 novembre, giorno in cui ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e sino al 10 dicembre 2022, prenderà avvio la Campagna mondiale denominata “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere” che si svolge annualmente, a cui anche il Canton Ticino aderisce per la prima volta, come già avviene in molti altri Cantoni. La partecipazione alla campagna è una delle misure dal Piano d’azione cantonale sulla violenza domestica presentato nel novembre 2021 dal Consiglio di Stato, che mira a rendere strutturale il sistema di prevenzione e di contrasto alla violenza domestica, migliorando così la risposta a questo fenomeno.

“Orange the world”, futuro arancione

La campagna mondiale, nota anche come “Orange the world”, ha nell’arancione – colore che simboleggia un futuro luminoso e ottimista, libero da questo tipo di violenza – il filo conduttore che lega le iniziative in questo periodo.

Già a contare dal 19 novembre saranno proposti diversi eventi sul territorio, organizzati sia in ambito istituzionale, che da parte della società civile, il cui ruolo di sensibilizzazione è davvero prezioso. Il Dipartimento delle istituzioni, per il tramite della Divisione della giustizia competente per il coordinamento istituzionale sul tema della violenza domestica, ha raccolto in un flyer informativo le molte iniziative promuovendole al pubblico.

Canton Ticino contro la violenza domestica

I numerosi eventi in programma confermano come il Ticino sia un Cantone estremamente sensibile al tema del contrasto alla violenza domestica, dove le singole azioni possono risultare efficaci solo se compiute congiuntamente da Istituzioni e società civile. In tale ambito si ricorda l’obiettivo del Governo di migliorare ulteriormente la risposta a questa problematica sociale attraverso la strategia delineata nel Piano d’azione cantonale sulla violenza domestica, per il quale verrà a breve proposto un aggiornamento.