Trasferta insidiosa per la Pallacanestro Cantù, che scenderà in campo domani alle ore 18 sul parquet di Casale Monferrato. I biancoblu vengono da quattro successi consecutivi.

Nella classifica del Girone Verde i canturini di coach Meo Sacchetti sono in vetta a quota 12 punti, ma con una gara disputata in più rispetto alla prima inseguitrice, Cremona, che è a quota dieci.

Le due compagini si sono già incrociate in questa stagione, quando lo scorso 14 settembre i biancoblu persero per 82-79 a Casale alla seconda giornata del girone eliminatorio di Supercoppa.

Sacchetti: “Squadra di buon livello che ci ha già battuto in Supercoppa”

«Tornando alla gara con Agrigento, è stato un passo indietro a livello di atteggiamento – spiega coach Meo Sacchetti alla vigilia della gara -. Abbiamo approcciato il match con sufficienza e questo non ce lo possiamo permettere. Un plauso alla formazione sicula, che ha giocato molto bene ed è forse la squadra con lo stile di gioco migliore che ho visto in questo avvio di stagione. Concentrandoci su di noi – aggiunge – a inizio campionato difendevamo e non facevamo canestro, nell’ultimo match invece abbiamo perso aggressività in difesa, andando più facilmente al tiro. Ora ci attende Casale, che è una squadra di buon livello e che ci ha già battuto in Supercoppa. Un test importante prima della sosta, dopo – dice ancora – potremo fare un primo bilancio della stagione. Hanno un roster importante e un bello spirito. Dobbiamo pensare a noi, perché c’è ancora tanto da fare per migliorare. In settimana abbiamo svolto molto lavoro fisico e spero di recuperare Filippo Baldi Rossi per domenica».