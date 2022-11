Oltre 22.000 studenti e famiglie in visita alla tredicesima edizione di YOUNG, il Salone Nazionale dell’Orientamento Scolastico, Universitario e Professionale. Occasione che proietta i giovani verso i nuovi orizzonti occupazionali. Appuntamento andato in scena a Lariofiere di Erba e tornato in presenza dopo due anni di pandemia.

Il salone che avvicina gli studenti al mondo del lavoro

Un’iniziativa che si è proposta come fulcro aggregativo delle realtà socio-formative a livello nazionale, con la partecipazione di enti, ordini, associazioni, istituzioni, scuole ed università.

Con YOUNG studenti e famiglie si avvicinano alle opportunità formative in un percorso di accompagnamento verso le scelte riguardanti le prospettive lavorative future. Il tutto passando per l’analisi delle attitudini naturali, l’esame delle potenzialità individuali e la valutazione delle competenze personali.

Le quattro giornate di programmazione hanno visto la presenza di 130 espositori e oltre 150 iniziative di orientamento. Al centro scuola, formazione, università, lavoro e professioni, imprenditorialità, innovazione e digital, specifici focus su temi scientifici e tecnici rivolti alle professioni emergenti.

Una particolare attenzione è stata posta verso la formazione professionale per la scelta del percorso dopo la terza media. Così come un nuovo interesse hanno suscitato i percorsi degli ITS, Istituti Tecnici Superiori, sempre più espressione delle esigenze e richieste da parte delle aziende manifatturiere nella ricerca dei profili professionali.

Dadati: “Grande attenzione e maturità nei giovani alle prese con le scelte”

Il Presidente di Lariofiere Fabio Dadati esprime “piena soddisfazione per i risultati ottenuti grazie ad un ritorno degli incontri in presenza. Ho potuto rilevare una grande attenzione e maturità nei giovani alle prese con le scelte che andranno ad incidere nel loro futuro e nel contempo ringrazio i docenti intervenuti per l’entusiasmo e la grande professionalità mostrate”.

Gli ospiti di Young

Dadati ha ringraziato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti ,che ha accolto l’invito a visitare il Salone Young e a partecipare alla presentazione del Report 2022 su Scuola e Mercato del Lavoro, a cura dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco.

“Devo complimentarmi con gli organizzatori di questo evento” ha detto Paola Frassinetti. “L’orientamento è un modo per aiutare i nostri giovani a scegliere i loro percorsi di studio futuri cercando di rispondere sempre più alle esigenze delle imprese”.

Il Dirigente dell’UST Como Dott. Marco Bussetti ha affermato: “Nell’orientare i ragazzi, la scuola deve raccogliere una sfida importante: far convivere qualità umane e competenze specifiche. La specializzazione è determinante, ma per essere realmente efficace deve avvenire sulla base di una educazione diretta alla persona in tutti i suoi aspetti. Solo se la scuola è capace di far scoprire ai ragazzi i propri talenti potrà orientarli nel modo corretto e giusto. Una cosa è avere talento, un’altra è sapere come usarlo”.

“Lariofiere per collocazione geografica e per i servizi offerti dalla struttura resta il luogo ideale per realizzare un evento che richiama migliaia di ragazzi e di genitori dalle province di Como, di Lecco e non solo”. Ha commentato la senatrice comasca della Lega, Erika Rivolta. “Lo studio e la formazione restano il più importante ascensore sociale, allora occorre lavorare di più sui fragili per condizioni personali sociali ed economiche, aiutarli a credere di valere, di potercela fare significherà far diminuire gli abbandoni scolastici e non lasciare che i ragazzi scivolino in una realtà di miseria culturale e sociale”. Ha aggiunto.

La 14esima edizione del Salone Young si svolgerà a novembre del 2023.