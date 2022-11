Grave incidente ieri sera a Tavernerio. Una donna di 44 anni residente in paese è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Briantea. Per cause ancora da chiarire, la donna è stata travolta da una Renault Clio condotta da un 31enne. Dopo il violento impatto, le condizioni della donna sono apparse molto gravi.

Per i soccorsi è stato allertato l’elicottero, che ha trasportato la 44enne all’ospedale di Varese. E’ ricoverata per un politrauma ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita