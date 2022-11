Terzo arresto, da aprile ad oggi, per una 21enne comasca per spaccio di stupefacenti. Ieri pomeriggio, poco prima delle 17, i poliziotti della squadra Volante di Como hanno fermato per un controllo una coppia in via Lucini, a due passi dalla città murata.



La giovane donna, riconosciuta dagli agenti perché già nota alle forze dell’ordine, è apparsa subito nervosa e ha consegnato spontaneamente due involucri contenenti hashish (per un totale di poco più di 9 grammi) che nascondeva nel maglione. Anche l’uomo che era con lei, un 24enne di origini tunisine, ha affidato ai poliziotti un involucro che aveva infilato in un guanto. Spiegando che glielo aveva ceduto gratuitamente la ragazza.



Accompagnati in questura, lui è stato sanzionato, mentre per la 21enne – che già arrestata il 28 ottobre e il 6 aprile scorso, quando aveva nascosto la droga nel reggiseno – è scattata la perquisizione a casa. Nell’abitazione trovati 280 euro in contanti, un coltello a serramanico con la lama ancora sporca di stupefacente, dei bigliettini con degli appunti e materiale per il confezionamento della droga. Tuto sequestrato. Arrestata. Oggi in tribunale il processo per direttissima. Arresto convalidato con obbligo di firma, chiesti i termini a difesa.