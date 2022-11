Aumentano i ricoverati a causa del Covid in Lombardia. Ma sono in calo i pazienti più gravi, quelli cioè che si trovano nelle terapie intensive degli ospedali lombardi. La scorsa settimana erano 25, ora ne risultano 19. Mentre i ricoverati con sintomi negli altri reparti sono 1.278, in crescita (+84) rispetto ai 1.194 del bollettino precedente. Si tratta, però, di una crescita più contenuta rispetto a sette giorni prima.



E’ quanto emerge dall’ultimo report settimanale diffuso dalla Regione. Dal quale emerge anche che i nuovi positivi sono 44.869, a fronte di 243.209 tamponi effettuati. I decessi legati al virus sono 153 negli ultimi sette giorni. In lieve calo rispetto ai 156 della scorsa settimana.

Per quanto riguarda l’incremento dei positivi per provincia tra la giornata di giovedì 24 novembre, rispetto a quella precedente, mercoledì 23 novembre: a Milano si registrano i numeri più alti con 2.304 nuovi casi, di cui 916 in città; nel Comasco i nuovi positivi sono 371; a Sondrio i dati più bassi, sono 62

Qui i dati delle ultime settimane.