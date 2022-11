I quartieri di San Fermo della Battaglia ancora nel mirino dei ladri. La paura dei residenti cresce dopo alcuni episodi avvenuti nelle ultime settimane. Una casa svaligiata, un’altra risparmiata anche se – in base ai racconti – solamente per una questione di fortuna. Non sembrano bastare più ormai le telecamere di videosorveglianza o le iniziative di “controllo del vicinato” organizzate dai cittadini per arrestare il fenomeno. Il più delle volte, in cinque minuti accade tutto. Troppo poco per intervenire, abbastanza per ritrovarsi la casa svuotata.

È venuto a conoscenza degli ultimi episodi anche il sindaco di San Fermo, Pierluigi Mascetti che ha già in programma l’implementazione del sistema di videosorveglianza. Da 130 telecamere sparse sul territorio il totale passerà a 150. “Abbiamo solamente due vigili, e fanno il possibile” e ha aggiunto “abbiamo comunque chiesto di poter avere a disposizione più personale tra carabinieri e polizia”.