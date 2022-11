Natale a Como. Dopo una conferenza stampa spostata e poi annullata e una lunga riunione in questura, in serata una stringata comunicazione dal comune di Como. “Domani, nel pieno rispetto delle indicazioni frutto dell’incontro odierno, prenderà il via Natale a Como con le casette in piazza Cavour e via Corridoni e la pista del ghiaccio, sempre in via Corridoni”.



Nella giornata in cui era attesa la presentazione degli eventi per le festività in città, sono arrivate solo le rassicurazioni sulla partenza della manifestazione. Una manifestazione che – dopo l’incontro di ieri in prefettura – sembrava in dubbio. Il prefetto Andrea Polichetti al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica aveva sollecitato gli amministratori di Como e Cernobbio a inviare al più presto i documenti mancanti in materia di sicurezza e viabilità in vista delle due manifestazioni. Una corsa contro il tempo soprattutto per Palazzo Cernezzi che aveva comunicato il via della kermesse per questo weekend.

Riunione in questura

L’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Enrico Colombo, assieme al sindaco Alessandro Rapinese, oggi ha partecipato a una riunione in questura. Per definire gli aspetti necessari ad affrontare il primo fine settimana nel quale partono, appunto, il mercatino e la pista del ghiaccio.

Il Comune ha chiarito inoltre che nel fine settimana “si svolgerà la partita di calcio Como – Bari, pertanto sono stati modulati servizi specifici, d’intesa con le Forze di Polizia, per far sì che la convivenza dei due eventi non crei criticità alla viabilità urbana e all’incolumità delle persone che verranno a Como”.

Anche Cernobbio deve integrare la documentazione

Anche Cernobbio in vista della Città dei Balocchi deve portare al tavolo ulteriori documenti. L’amministrazione ha qualche giorno in più a disposizione perchè gli eventi partiranno il prossimo 7 dicembre. Nel periodo clou le due manifestazioni attireranno numerosi visitatori che metteranno a dura prova la viabilità. Ancora da definire, ma il chiarimento è atteso già all’inizio della prossima settimana, l’ipotesi di via Per Cernobbio a senso unico (in direzione del paese rivierasco) con eventuale deflusso sulla A9 in caso di affluenze record. Una valutazione che vede coinvolti non solo i due comuni, ma anche tutte le forze che siedono al tavolo della Prefettura.