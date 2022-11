Chiama la polizia durante una lite con il compagno. Viene però denunciata per abbandono di minore perché aveva lasciato solo in casa il figlio di 7 anni. Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti ieri in via Santo Garovaglio. Erano stati chiamati da una 27enne che ha segnalato un atteggiamento aggressivo del convivente durante una lite.

Ai poliziotti, la donna ha detto che il convivente l’aveva avvicinata in strada. Lei era con una cugina e altri due conoscenti, e lui, strattonandola l’aveva costretta a tornare a casa con lui. Era nata poi una furiosa lite davanti al figlio della coppia. L’uomo ha riferito invece che, mentre rientrava, aveva notato la compagna con la cugina e due uomini in atteggiamento equivoco e che l’aveva invitata a tornare a casa, chiedendole dove fosse il figlio.

Appurato che il bambino era stato lasciato solo e che la donna non aveva segni di possibili violenze e non ha voluto denunciare il compagno, i poliziotti hanno denunciato la 27enne per abbandono di minore.