Opera Education debutta con il suo primo spettacolo della stagione 2022/23, dedicata a “Die Zauberflöte” di Mozart. Lo spettacolo partecipativo di teatro musicale di quest’anno si intitola “Magico Flauto”, in programma al Teatro Sociale di Como il 30 novembre per le scuole dell’infanzia e domenica 4 dicembre, ore 16, per le famiglie.

Opera kids è il progetto per la scuola dell’infanzia e per le famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni, uno spettacolo partecipativo in equilibrio fra opera e teatro in cui il giovane pubblico è invitato a cantare un’aria e interagire con gli interpreti con lavori preparati in classe o a casa.

Magico Flauto, con la drammaturgia musicale di Anna Pedrazzini e la regia di Emanuela Dall’Aglio, con la collaborazione artistica di Vincenzo Picone, vede in scena la soprano Federica Cervasio, gli attori Sebastiano Sicurezza e Irene Grossi, accompagnati al pianoforte dal maestro Eric Foster. Voce fuori campo di Davide Gagliardini.