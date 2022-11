Via Borgovico vecchia, una storia senza fine. Ha riaperto alle auto il tratto di strada lungo neanche 500 metri, ma qualcuno si domanda “come”. Alcuni residenti hanno infatti segnalato la situazione ancora critica in cui versa il manto stradale. Dopo la chiusura del cantiere, avviato a metà ottobre e che ha riguardato i sottoservizi (in particolare acqua e gas), l’asfalto porta ancora i segni degli scavi. Buche, porfido mancante, sassi sparsi qua e là.

“Abbiamo messo in conto questi disagi ma attendiamo con fiducia il prossimo anno per vedere anche il progetto per la riqualifica della zona” ha detto un volto storico delle battaglie per il rilancio della zona, Ester Maria Negretti. “I lavori purtroppo andavano fatti e sapevamo che il Comune avrebbe cercato di fare il possibile per riasfaltare velocemente” ha aggiunto la presidente dell’associazione Borgovico Street.

Per la riqualificazione della strada, Palazzo Cernezzi ha stanziato oltre 2 milioni di euro e il Comune- una volta finiti i lavori- procederà con l’indizione di un concorso di idee per progettare la nuova veste di via Borgovico. Nei mesi scorsi inoltre il sindaco Alessandro Rapinese aveva anche annunciato la proposta di inserirla nella zona a traffico limitato. “Per i primi 5 anni la Ztl sarà limitata al traffico soltanto la sera dopo le 20 e durante i fine settimana” aveva detto il primo cittadino.