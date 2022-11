Un solo candidato in corsa domani per le elezioni del presidente della Provincia di Como. Il numero uno uscente di Villa Saporiti, Fiorenzo Bongiasca, attuale primo cittadino di Trezzone, è l’unico in lizza per tornare ad occupare la carica, con l’esito della consultazione che è dunque sostanzialmente già scritto.

Chiamati al volo per eleggere il presidente della Provincia i sindaci e i consiglieri comunali del territorio comasco. E’ allestito un seggio, nella sede dell’amministrazione provinciale in via Borgovico e un seggio distaccato nel Comune di Menaggio. E’ possibile esprimere il voto dalle 8 alle 20. Non sono chiamati al voto i cittadini ma i soli amministratori comunali. Il presidente della Provincia rimarrà in carica 4 anni.

Le elezioni in programma domani sono state precedute da alcune polemiche. Critico in particolare il consigliere provinciale Vincenzo Latorraca, che ha rassegnato le dimissioni dall’assemblea di Villa Saporiti. “Da tempo segnalavo che non vi era spazio per la collegialità nelle decisioni – ha comunicato – Preso atto della ricandidatura di Fiorenzo Bongiasca e dell’unanime investitura delle forze politiche presenti in consiglio, ne ho dovuto trarre le mie conclusioni. Purtroppo, ho dovuto constatare che il ruolo di consigliere, in Provincia, è divenuta una sorta di carica onorifica, priva di reale valore politico. in Consiglio non si è mai sviluppato alcuna dialettica: non esiste maggioranza né opposizione ed il ruolo dei consiglieri è di mera ratifica”.

La ricandidatura del presidente uscente Fiorenzo Bongiasca è sostenuta di fatto da tutte le forze politiche, che non hanno espresso altri candidati.