La questura è al lavoro per identificare i responsabili del caos tra tifosi e della violenza nel tardo pomeriggio di ieri. Al termine di Como-Bari al Sinigaglia, nei pressi dei giardini ai piedi della stazione centrale. Situazione contenuta dai poliziotti nel momento in cui c’è stato il contatto ravvicinato. Momento in cui alcuni tifosi si sono colpiti utilizzando le aste delle bandiere. “In termini assoluti i tafferugli hanno coinvolto un piccolo gruppetto, nessuno, per quel che ci risulta si è fatto refertare. E’ chiaro che questi episodi non si devono verificare e non si ripeteranno” spiegano dagli uffici di viale Roosevelt comprendendo il disappunto dei cittadini e degli automobilisti. I tifosi ieri si sono recati a piedi in stazione perché si sono verificati problemi con i pullman che erano stati predisposti. “Problemi che non si ripeteranno” ribadiscono infine dalla questura.

