Allarme a Erba per un forte odore di gas che, segnalato a partire dalle 17 circa. Decine le chiamate al numero unico di emergenza 112 da diverse zone della città. I pompieri, con i tecnici della società di gestione del gas, hanno accertato che fortunatamente non c’è stata alcuna perdita di gas. L’odore è stato causato dalla rottura accidentale, in un’azienda nella zona di via delle Grigne, di un contenitore di odorizzante. Il tracciante è la sostanza utilizzata per dare al gas il caratteristico odore subito riconoscibile.

Dopo le prime segnalazioni, in attesa di capire la causa dell’odore di gas sono stati in via precauzionale evacuati alcuni negozi, mentre vigili del fuoco e tecnici erano al lavoro per chiarire la causa del problema. In allerta anche il personale dell’ospedale cittadino.

I vigili del fuoco del distaccamento di Erba hanno riscontrato la rottura del contenitore dell’odorizzante, che il vento ha poi diffuso rapidamente in una vasta zona della città.

L’allarme è dunque rientrato e gli stessi vigili del fuoco hanno tranquillizzato i residenti.