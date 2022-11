Il trasloco della Città dei Balocchi da Como a Cernobbio non è a saldo zero per gli organizzatori. Anzi, con il passaggio nel paese confinante con il capoluogo lariano otterranno un cospicuo contributo pubblico, stanziato dallo stesso Comune, di 80mila euro.

Il bando per l’organizzazione dell’evento natalizio del Comune di Cernobbio prevede infatti la concessione gratuita degli spazi per l’allestimento della kermesse. Prevede inoltre il “versamento all’operatore, quale contributo, previa rendicontazione delle spese effettuate, di 80mila euro”.

Il sindaco

“Il bando per la manifestazione di Natale prevedeva, a fronte della concessione di spazi pubblici, la realizzazione di un progetto – spiega il sindaco di Cernobbio Matteo Monti – Sulla base del progetto daremo il contributo di 80mila euro. Questo in base a spese, documentate, per l’illuminazione e le diverse attività che saranno organizzate. Trattandosi del primo anno, abbiamo voluto di fatto contribuire alla buona riuscita della manifestazione”.

Agli organizzatori, non solo viene erogato il contributo di 80mila euro. Vengono anche concessi gratuitamente alcuni spazi pubblici, oltre al prestigioso parco di Villa Erba. “Il Consorzio Como Turistica si fa carico delle spese vive per l’utilizzo dell’area, dalla sorveglianza alla pulizia per esempio – spiega Monti – Per quanto riguarda gli spazi di Villa Erba, la gestione del parco e del galoppatoio è regolata da un’apposita convenzione che riguarda tutti i soci”.

L’opposizione

La gestione del bando e dei costi per il Comune ha sollevato polemiche anche tra gli esponenti dell’opposizione. “Ho chiesto chiarimenti in consiglio comunale ma le risposte sono state generiche – dice l’ex sindaco Paolo Furgoni – Nessuna contrarietà all’evento in sé, ma sono preoccupato per la gestione. Il Comune spende soldi pubblici, si sobbarca costi e concede spazi e deve esserci la certezza che ci sia un ritorno positivo per il paese e i cittadini. Non ci sono state date spiegazioni precise e avremmo bisogno di risposte certe”.