Allenamento doppio oggi per il Como, che prepara la trasferta di domenica prossima ad Ascoli. Sono al lavoro, anche se in maniera differenziata, gli infortunati Paolo Faragò e Moutir Chajia. I lariani sono reduci dal pari interno (1-1) contro il Bari. Nell’ultima uscita pure i bianconeri marchigiani hanno pareggiato: 2-2 in trasferta con il SudTirol. Per il match dello stadio Del Duca è stato designato quale arbitro Daniele Chiffi di Padova. Fischetto esperto, la sua prima in A fu infatti nel maggio del 2014. Il Como partirà sabato per Ascoli. Dopo la partita la squadra non tornerà sul Lario, ma andrà direttamente a Palermo, in vista del match con i rosaneri dell’8 dicembre (posticipo delle 20.30).

Cambio in una panchina di B, intanto: alla Ternana dopo l’esonero di Cristian Lucarelli arriverà Aurelio Andreazzoli.