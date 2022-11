Fermati con otto orologi di pregio per un valore totale di 350mila euro, un uomo e una donna, residenti in Italia, sono stati denunciati per contrabbando. La merce è stata sottoposta a sequestro penale.

I due, un 55enne italiano e una 40enne svizzera residenti in Italia, erano a bordo di un suv ed erano diretti in Italia. Sono stati notati e fermati dalla polizia nella zona di Ronago, vicino al valico di Crociale dei Mulini, una dogana secondaria abitualmente non presidiata.

La macchina con la coppia a bordo è stata fermata da un equipaggio della polizia di Stato impegnato nei servizi di contrasto all’immigrazione clandestina. I poliziotti hanno chiamato anche una pattuglia della guardia di finanza per un controllo congiunto del suv.

Sulla macchina, poliziotti e finanzieri hanno scoperto sette Rolex di diversi modelli e un Patek Philippe, per un valore totale stimato in 350mila euro. Sulle merci non era stata pagata l’Iva. I due fermati, residenti in Italia, sono stati denunciati per contrabbando alla procura di Como.

I controlli rientrano nelle attività di prevenzione nella zona del confine. Polizia e guardia di finanza presidiano abitualmente l’area tra Italia e Svizzera per contrastare attività illecite e il passaggio illegale di merci e valuta tra i due Paesi.