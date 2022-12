Domani riapre l’autostrada A9. Ultime ore di disagio per gli automobilisti sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Domani scatta infatti la tregua natalizia con la sospensione del cantiere nella galleria San Fermo Nord. Dalle prime ore della mattina di domani – venerdì 2 dicembre – le corsie nel tratto Como Centro e il confine svizzero saranno ripristinate e torneranno dunque transitabili.

Si tratta però di una breve tregua. I lavori di ammodernamento e consolidamento delle gallerie non sono infatti terminati. L’incubo traffico tornerà nel mese di marzo con la ripresa degli interventi in autostrada.

Chiusa fino a sabato via Borgovico vecchia

Chiude – di nuovo al traffico – la via Borgovico vecchia a Como per gli interventi di asfaltatura. La strada interessata dai lavori per i sottoservizi, in particolare acqua e gas, da metà ottobre fino alla scorsa settimana, è stata riaperta al transito dei veicoli, ma le condizioni del manto stradale sono risultate subito disastrose agli occhi di passanti e automobilisti.

L’asfalto, infatti, porta ancora i segni degli scavi con buche e dislivelli tra i rattoppi seguiti agli interventi e il porfido rimasto.

Da oggi, dunque, si andranno a coprire le imperfezioni con il nuovo asfalto provvisorio, che sarà gettato sopra il porfido che fino ad oggi aveva caratterizzato la via. La strada riaprirà sabato “al termine dell’asfaltatura per evitare la congestione del traffico nel weekend in concomitanza con gli eventi natalizi”, aveva spiegato nei giorni scorsi l’assessore a Mobilità e Urbanistica di Palazzo Cernezzi, Enrico Colombo.

Un intervento dunque temporaneo. Nella primavera del 2023 infatti si procederà con la posa della nuova pavimentazione.