Tir fermi a bordo strada a Lazzago a causa della chiusura della dogana svizzera con possibili ripercussioni sulla viabilità ordinaria del capoluogo lariano. Un’immagine che potrebbe presto avversarsi. Già a partire dai prossimi mesi. Scadrà infatti il 31 dicembre l’accordo tra il Comune e il Consorzio Como Docks – la piattaforma logistica internazionale per la gestione di spedizioni, depositi fiscali e operazioni doganali – che consente l’utilizzo del piazzale Lario Tir di Lazzago in caso di emergenza.

Emergenze tra le quali rientra la chiusura della dogana di Brogeda. Più volte è accaduto che per questioni legate alla viabilità, come gravi incidenti in territorio svizzero, o per eventi atmosferici come neve o l’allerta meteo scattasse la chiusura del confine. Il risultato: tir bloccati sul territorio italiano e disagi alla viabilità.

La chiusura dell’autostrada svizzera e il conseguente blocco della dogana, con lo stop ai mezzi pesanti diretti in territorio elvetico, come sempre potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla viabilità a Como.

Al momento – come detto – l’accordo in vigore tra il Consorzio e l’amministrazione comunale resta valido fino al 31 dicembre del 2022. La speranza è che qualcosa possa muoversi in questo – breve – lasso di tempo.