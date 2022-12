Treni soppressi o in ritardo anche sulla linea Como lago-Milano Cadorna questa mattina a causa di un mezzo di servizio uscito dai binari a Saronno. In corso le operazioni di ripristino per cercare di ridurre i disagi sulla circolazione ferroviaria. Disagi che però inevitabilmente si stanno verificando per i pendolari.

Trenord: “Al lavoro senza sosta per ridurre gli impatti sulla circolazione ferroviaria”

“Questa mattina all’alba, alle ore 4.00 circa – fa sapere in una nota Trenord – in ingresso alla Stazione di Saronno, è uscito dai binari di corsa un carro di un mezzo d’opera (treno per il risanamento della linea) utilizzato da una società appaltatrice che sta svolgendo lavori di manutenzione straordinaria lungo la tratta Saronno-Como. L’incidente è avvenuto al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio ferroviario, mentre il mezzo rientrava a Saronno dopo aver svolto l’attività notturna. Non ci sono stati feriti né danni all’infrastruttura. FERROVIENORD sta lavorando senza sosta per ridurre al minimo gli impatti sulla circolazione ferroviaria. Il carro sarà rimosso in condizioni di sicurezza nelle prossime ore”.

Da stasera lo sciopero

Nuovi disagi in vista per i pendolari lombardi. È stato indetto per domani, venerdì 2 dicembre, uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati a cui hanno aderito i sindacati Al Cobas, Cub trasporti e Usb.

A Milano, Atm informa che “potrebbero esserci conseguenze sul servizio delle metropolitane dopo le 18. Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare Como-Brunate tra le 8.30 e le 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio”.

Possibili ripercussioni anche sul servizio ferroviario lombardo a partire da stasera.

“Giovedì 1 dicembre arriveranno a termine corsa i treni che partono prima delle 21 e giungono alla destinazione finale entro le 22 – si legge in una nota diffusa da Trenord – Venerdì 2 dicembre negli orari 6-9 e 18-21 saranno garantite le corse indicate sul sito trenord.it”.

Sulle linee gestite da Ferrovienord lo sciopero proseguirà fino alle 24 di venerdì 2 dicembre. Questo potrà causare ripercussioni fino al termine del servizio sui collegamenti regionali e suburbani che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna – da e per Saronno (S3), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno, Camnago (S4), e sulla linea Brescia-Iseo-Edolo.

Trenord annuncia che “saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.