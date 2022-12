Natale a Como, finalmente il piano della viabilità. Via Milano chiusa al traffico – dalle 14 alle 20 – nei giorni festivi e prefestivi e ancora: divieto di circolazione per tutte categorie di veicoli nel quadrilatero cittadino che comprende via Vittorio Emanuele, via Cinque Giornate, via Luini e via Indipendenza. Restano però ancora da valutare i provvedimenti viabilistici tra i comuni di Como e Cernobbio, come l’ipotesi – che dovrebbe essere in caso istituti dal comune confinante – del divieto di transito in via per Cernobbio e la deviazione, per chi è diretto in centro città, verso l’autostrada A9 all’altezza della rotatoria con via Pellico.

Sono soltanto alcune delle misure contenute nel piano viabilità del Comune di Como. Nessuna novità. Si tratta di provvedimenti che la giunta ha ripreso dalla precedente amministrazione.

Alla vigilia dunque del secondo weekend di eventi natalizi in città finalmente arriva il piano definitivo sulla mobilità.

“Il documento ha ottenuto il via libera della prefettura – ci tiene a chiarire l’assessore alla Mobilità del Comune di Como, Enrico Colombo dopo che nei giorni scorsi il Prefetto aveva sottolineato ancora criticità nella documentazione consegnata – Si tratta di un piano che scatterà soltanto in situazioni di particolare disagio e caos sul fronte viabilistico”. Le criticità maggiori riguarderebbero proprio “la viabilità al confine tra i due Comuni”. Per questo, aggiunge infine l’assessore “abbiamo creato, come da indicazione della prefettura, una cabina di regia con il comune di Cernobbio con l’obiettivo di mettere in campo misure di urgenza qualora la situazione lo richiedesse”.

Nell’elenco di misure che a partire da domani e fino all’8 gennaio scatteranno nelle giornate più a rischio rientra anche lo stop al transito in via Luigi Sacco, in viale Geno e Lungo Lario Trieste e in via Rubini e il divieto di fermata lungo viale Lecco.

Infine per quanto riguarda il piano sicurezza, il comune di Como rassicura: “Abbiamo presentato l’integrazione che era stata richiesta dalla prefettura”, ha spiegato l’assessore alla Protezione civile Michele Cappelletti.