Ticosa. Il Comune tira dritto e prometti parcheggi, tanti parcheggi. In attesa di conoscere il verdetto di Provincia, Arpa e Ats Insubria per individuare la soluzione migliore da mettere in campo – decisione che potrebbe arrivare già la prossima settimana – il sindaco Alessandro Rapinese ribadisce: “Con gli uffici stiamo lavorando ad un piano per la realizzazione di posti auto nell’area già bonificata”.

Intanto delle quattro soluzioni alternative all’intervento di risanamento ambientale della “Cella 3” dell’area ex Ticosa, evidenziate dallo studio di fattibilità tecnico-economica, due al momento sembrerebbero sopravvivere. Si tratta dell’asportazione totale dell’intera porzione, ossia la bonifica come avvenuto per l’area restante, oppure il setaccio dell’amianto. La differenza tra le due alternative è nel tempi, più lunghi nella seconda ipotesi, e modalità. Le porzioni di terra – nella prima opzione – finiscono in discarica con l’amianto e nella seconda – una volta ripulite – vengono riposizionate.

In ogni caso occorrerà attendere la prossima settimana quando Provincia, Arpa, Ats e Comune di Como si riuniranno per decidere quale soluzione adottare per bonificare l’ultima porzione dell’ex zona industriale dismessa in centro città, che da decenni attende di essere riqualificata.