Via Borgovico vecchia zona 30. In via Borgovico – da piazza Santa Teresa a Piazzale San Rocchetto – il limite di velocità da 50 km/h sarà ridotto temporaneamente a 30 km/h. La decisione è stata presa in attesa dei lavori definitivi di riqualificazione dell’intera strada e dopo gli interventi ai sotto servizi e quelli di asfaltatura provvisoria. Lungo il tratto in questione di via Borgovico, a senso unico di marcia, sono presenti abitazioni private e numerose attività commerciali. Per questo motivo, il limite dei trenta chilometri orari garantisce maggiore sicurezza in particolare ai pedoni.

“La strada (chiusa da ieri) – conferma l’assessore a Mobilità e Urbanistica di Palazzo Cernezzi, Enrico Colombo – verrà riaperta domani al termine dell’asfaltatura per evitare la congestione del traffico nel weekend in concomitanza con gli eventi natalizi” e ha aggiunto “nella primavera del 2023 procederemo con la posa della nuova pavimentazione”.