Alcol e droga. Controlli da parte dei poliziotti delle volanti di Como nella notte in città. Durante le verifiche una ragazza di 19 anni comasca, in via Sant’Abbondio, ha consegnato spontaneamente agli agenti un involucro contenete quasi 6 grammi di hashish. La giovane è stata accompagnata in questura e sanzionata, lo stupefacente sequestrato. E’ accaduto poco prima delle 3.

Poco dopo, intorno alle 3.30, sempre durante i controlli del territorio una pattuglia ha fermato un’auto in viale Innocenzo. Alla guida un 36enne sudamericano residente ad Anzano del Parco. Con lui due amici italiani: un 26enne di Alzate Brianza e un 28enne di Colverde. L’uomo al volante è apparso subito nervoso. Il test dell’etilometro ha rilevato che aveva esagerato con l’alcol. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.