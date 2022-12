Sesto successo consecutivo per la Pallacanestro Cantù di coach Meo Sacchetti, che ieri in trasferta è passata per 62-81 contro Latina di coach Franco Gramenzi. I biancoblù restano così agganciati a quota 16 punti alla Vanoli Cremona, che ieri ha vinto nell’anticipo per 62-74 sul campo dell’E-Gap Stella Azzurra Roma.

«Abbiamo fatto un’ottima partenza, costruendo delle azioni importanti in transizione e dominando al tiro – spiega coach Sacchetti -. Con il passare del tempo, però, Latina è venuta fuori e ci ha messo in difficoltà, mentre noi abbiamo smesso di difendere con l’intensità che aveva contraddistinto i primi minuti. A quel punto abbiamo anche sbagliato dei tiri facili e loro sono riusciti a tornare in partita. Ci hanno raggiunto nel secondo parziale, ma poi noi siamo rientrati in campo dall’intervallo con lo spirito giusto. La squadra ha stretto bene le maglie in difesa e di conseguenza ha alzato il ritmo del gioco. Sono contento del debutto in campionato di Francesco Stefanelli – ha aggiunto il coach – Ha avuto a disposizione un buon minutaggio e si è mosso bene».