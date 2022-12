Maltempo, la strada provinciale che collega Perledo a Esino Lario, in provincia di Lecco, è stata chiusa al traffico nella tarda serata di ieri per una caduta di massi. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone. Verifiche in corso – dopo le incessanti piogge – sulla parete montuosa da cui si sono staccati i massi. La strada si trova sul versante montano che sovrasta il ramo lecchese del Lago di Como.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e dei carabinieri per valutare la situazione. Il piccolo abitato di Esino Lario, a quota mille metri, resta collegato attraverso la provinciale montana che dal passo d’Agueglio conduce a Parlasco.

In una nota Anas comunica che “sono state chiuse provvisoriamente le statali 753 “di Esino” e la statale 344 dir ” Porto Ceresio”.

Nel dettaglio la statale 753 è stata chiusa, in entrambe le direzioni, in corrispondenza dell’incrocio con Cortenova. La statale 344 , invece, è chiusa a causa di una frana in entrambe le direzioni.