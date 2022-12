Incidente nel Locarnese, una donna di 89 anni – cittadina svizzera domiciliata nella regione – è stata investita questa mattina mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali a Solduno. E’ accaduto poco dopo le 10.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti – come precisa la polizia cantonale in una nota – l’incidente è avvenuto in via Vallemaggia, quando una 52enne domiciliata nella regione diretta in Valle Maggia – per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire – ha colpito l’anziana donna.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno nonché i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure alla donna l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, l’89enne ha riportato gravi ferite.