Esaudire il desiderio di un anziano ricoverato in casa di riposo che non potrà trascorrere il Natale a casa. E’ l’obiettivo del progetto, tutto comasco, “Nipoti di Babbo Natale”, che in sole sole tre settimane ha visto realizzati i desideri di oltre 5.800 anziani ospiti di 389 case di riposo di tutta Italia. Le iscrizioni per le case di riposo sono aperte fino all’11 dicembre e i desideri verranno pubblicati giornalmente fino ad esaurimento.

Il sito www.nipotidibabbonatale.it raccoglie i desideri degli anziani che vivono in casa di riposo e dà la possibilità a chiunque di realizzarli. Sul portale è dunque possibile scegliere il desiderio da esaudire. Il momento della consegna diventa magico per il nipote e per l’anziano: due sconosciuti si incontrano e donano l’uno all’altro affetto e calore. Il vero dono sono il tempo trascorso insieme e la relazione che si crea.