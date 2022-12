Oggi alle 15 nella basilica del Crocifisso, in viale Varese a Como l’ultimo saluto ad Alberto Tamagnone, il 29enne morto per un tragico incidente in via Varesina. Veterinario come il papà, con il quale lavorava a Como, Alberto Tamagnone viveva con la fidanzata. Un giovane molto conosciuto e stimato nel capoluogo lariano e non solo.

Dopo l’incidente in via Varesina, il 29enne era stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Anna. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il ragazzo è purtroppo morto tre giorni dopo l’incidente. In un gesto estremo d’amore, i familiari hanno dato l’assenso alla donazione degli organi e Alberto ha salvato altre vite. Oggi l’addio a Como.