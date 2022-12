«Oltre la globalizzazione» è il titolo del convegno in programma venerdì 9 dicembre all’Università dell’Insubria, nel Chiostro di Sant’Abbondio a Como. Uno dei principali appuntamenti della ricerca geografica in Italia, organizzato dalla Società di Studi Geografici di Firenze, attiva dal 1895. Appuntamento ospitato ogni anno in diversi atenei e dedicato, in questa edizione, al tema delle «Narrazioni».

Lo spazio geografico lariano è una lunga narrazione in molteplici linguaggi

«Lo spazio geografico lariano è una lunga narrazione articolata in molteplici linguaggi. Agli occhi dei geografi, infatti, il Lago di Como – come scrivono nella presentazione del convegno i professori Giuseppe Muti e Valentina Albanese – è uno straordinario racconto naturalistico e geomorfologico. La cui interpretazione offre le chiavi di lettura per comprendere le specializzazioni produttive storiche e odierne. Il bacino lariano – aggiungono – è uno spazio economico, politico e un rilevante ambito socio-culturale di caratura internazionale. Oggi il Lario è percepito e rappresentato come spazio turistico elitario e cosmopolita, ma, ieri come oggi, le prospettive e le narrazioni geografiche sono molteplici».

250 richieste di partecipazione da tutte le Università italiane

Il convegno, che ha ricevuto 250 richieste di partecipazione da tutte le Università italiane, si svolge in una sola giornata. Previste sessioni parallele, che quest’anno sono ben 27, divise in tre fasce orarie. E affrontano il tema delle “narrazioni” da diverse prospettive geografiche.

Gli argomenti in discussione al convegno geografico nazionale sono i più vari e sono tutti collegati al tema delle narrazioni. Si va dai fumetti al cibo, dal turismo (religioso, tecnologico, pionieristico) all’elettro-mobilità. Grande attenzione è dedicata all’ambiente e alla sostenibilità.

L’iniziativa della giornata di studi «Oltre la globalizzazione» nasce da una collaborazione interna all’Insubria fra il Dipartimento di Scienze teoriche e applicate di Varese e il Dipartimento di Diritto economia e culture di Como.