Un 18enne è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave in un incidente avvenuto attorno a mezzogiorno a Como, in viale Fratelli Rosselli. Il giovane era in sella a una moto e, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto. Il 18enne è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra di Como e trasportato al Sant’Anna.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Como.