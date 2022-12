Stop al Natale domani a Como e Cernobbio. Mercatini e pista del ghiaccio chiusi ed eventi sospesi per evitare il caos viabilistico in concomitanza con la partita di calcio allo stadio Sinigaglia tra la squadra di casa e la Reggina. La decisione, tra le polemiche, è stata presa nei giorni scorsi dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dalla prefettura.

Una misura dettata dalla necessità di scongiurare una paralisi del traffico nel capoluogo e attorno allo stadio Sinigaglia. Le ripercussioni sul traffico in concomitanza con gli eventi natalizi a Como e Cernobbio, temute e attese, si sono puntualmente verificate già nella giornata di giovedì scorso, festa dell’Immacolata. Rallentamenti anche nel pomeriggio di oggi.

L’obbligo di chiusura per gran parte della giornata di domani ha causato delusione e malcontento tra gli espositori dei mercatini del capoluogo lariano. Cancellate anche le gite di turisti in arrivo sia dalla regione sia da fuori per partecipare agli eventi nei due comuni confinanti.

Il prefetto di Como Andrea Polichetti aveva spiegato la ragione alla base del provvedimento, condiviso con le forze dell’ordine e le amministrazioni comunali di Como e Cernobbio. “Ancora una volta la parte più critica sotto il profilo della sicurezza è data dal traffico – ha spiegato – La situazione viabilistica che si creerà non soltanto a Como ma anche a Cernobbio”. “La partita che di svolgerà domenica non è a rischio – ha aggiunto Polichetti – Lo scenario ipotizzato porta a prevedere circa mille tifosi ospiti che arriveranno in città dalla provincia. Questo comporterà un ulteriore afflusso di traffico in città che potrebbe anche ostacolare i mezzi di soccorso”. Il prefetto però non ha nascosto come parte della responsabilità sia dei Comuni. “Si poteva prevedere qualcosa di alternativo se entrambe le amministrazioni che ospitano gli eventi di Natale avessero anticipato i piani di sicurezza”.

La delusione e le proteste non hanno modificato la decisione. Domani dunque a Como resterà chiuso al pubblico il mercatino in piazza Cavour e viale Corridoni, così come la pista del ghiaccio. Stop anche alle attrazioni presenti ai giardini a lago. A restare aperti soltanto gli eventi ordinari e non legati al Natale. Provvedimento analogo a Cernobbio. Solo dalle 19 è prevista la possibilità di svolgere regolarmente le attività.