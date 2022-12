Enormi macigni accompagnati da una scarica di materiale roccioso. La frana che ha interessato ieri la statale Lecco-Ballabio ha bloccato l’ingresso e l’uscita della galleria Giulia e ha provocato la chiusura della trafficata arteria che porta in Valsassina.

Oggi un elicottero dei vigili del fuoco di Lecco ha portato in quota un geologo e due rocciatori, incaricati di effettuare un sopralluogo per verificare le condizioni del versante montuoso e la situazione di rischio e chiarire le cause di quanto accaduto.

Nel tardo pomeriggio è stata programmata una riunione in Prefettura per chiarire le modalità e le tempistiche di intervento.

Si può parlare di una tragedia sfiorata. Sul tratto di strada in cui sono caduti ieri, intorno alle 14.30, dei massi enormi, stavano passando diversi veicoli. Uno di questi, un piccolo furgone, è stata centrato da un macigno. A bordo si trovavano due uomini di 24 e 66 anni, che sono riusciti a salvarsi e sono rimasti feriti in modo non grave. Sul posto sono accorse due ambulanze e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco.

Intanto, il Comune di Lecco ha emesso un’ordinanza di divieto di transito lungo alcuni sentieri in località Passo del Lupo.

Ancora non si conoscono i tempi per la messa in sicurezza e la riapertura al traffico dell’arteria.