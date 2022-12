Eventi di Natale sospesi oggi a Como e Cernobbio. Mercatini e pista del ghiaccio chiusi ed eventi bloccati per evitare il caos viabilistico in concomitanza con la partita di calcio allo stadio Sinigaglia tra la squadra di casa e la Reggina.

La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dalla prefettura.

Una misura dettata dalla necessità di scongiurare una paralisi del traffico nel capoluogo e attorno allo stadio Sinigaglia. La partita inizierà alle 15, ma lo stop agli eventi di Natale è per l’intera giornata, fino alle 19.

Como-Reggina non è considerata una partita a rischio. Il timore è legato però al caos viabilistico che potrebbe essere causato dagli eventi di Natale, che potrebbe creare problemi di sicurezza per la gestione dei tifosi. E’ atteso un migliaio di sostenitori della squadra calabrese, in gran parte in arrivo in città con mezzi propri, singolarmente o in piccoli gruppi. Le proteste e il malcontento degli organizzatori soprattutto dei mercatini non ha modificato la decisione. Stop alle attività fino alle 19.