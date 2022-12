Blitz dei carabinieri nella notte in un locale di Montano Lucino. I militari dell’Arma hanno trovato quasi 300 persone, un numero superiore a quanto previsto. Scoperti anche lavoratori irregolari. Il gestore è stato denunciato e sanzionato per circa 70mila euro e il locale è stato temporaneamente chiuso.

I controlli sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Cantù in collaborazione con il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Como e l’unità cinofila di Casatenovo.

I militari della stazione di Lurate Caccivio, agli ordini del luogotenente Domenico Bruno, hanno controllato un locale a Montano Lucino. Al termine degli accertamenti, il titolare è stato denunciato a piede libero per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. E’ stato inoltre sanzionato perché aveva alcuni lavoratori non in regola. Secondo quanto accertato dai carabinieri, non avrebbe provveduto a sottoporre i lavoratori al giudizio di idoneità alla mansione, avrebbe omesso la formazione e la redazione del documento di valutazione dei rischi

specifico per i minori. Avrebbe inoltre fatto prestare servizio in orario notturno a giovani under 18.

Il locale verrà sanzionato complessivamente, a vario titolo, per circa 70mila euro ed è stata disposta la chiusura preventiva. Al momento del controllo erano presenti all’interno del locale oltre 280 clienti. Un 29enne, visibilmente ubriaco ha aggredito un carabiniere ed è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Le unità cinofile hanno scoperto 25 grammi di hashish nelle tasche di un 19enne e altri 7 grammi nel locale.



I controlli proseguiranno per tutto il periodo festivo.